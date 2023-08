Gesundheit am Arbeitsplatz Diese vier Grafiken zeigen, wie ungesund der deutsche Büroalltag ist

Nur ein kleiner Teil nutzt die Chance, auf der Arbeit etwas für seine Gesundheit zu machen. 38 Prozent der Befragten gaben an, dass sie während ihrer Pause zumindest kurz an die frische Luft gehen. Den Kreislauf setzen sie damit allerdings noch nicht unbedingt in den Schwung. Sparziergänge legen nur 19 Prozent ein. Dabei mangelt es nicht am Wissen um die wohltuende Wirkung von Bewegung: „Was tatsächlich gemacht wird und was Mitarbeiter als erholsam einschätzen, sind zwei unterschiedliche Dinge“, sagt Sperlich.