Gesundheit „Der psychische Zustand in der Bevölkerung ist besorgniserregend“

Die Analyse der Ergebnisse hierzulande zeigt, dass keine Gruppe verschont bleibt: Ob Berufstätige, Studierende, Arbeitslose oder Rentner, die Quote schwankt durchweg zwischen 26 und 46 Prozent. Weniger überraschend ist, dass fast die Hälfte der Langzeitarbeitslosen und Langzeiterkrankten mit ihrer Psyche zu kämpfen hat; nachdenklich stimmen dürfte die Verantwortlichen hingegen in Schulen und Universitäten eine Quote von 42 Prozent bei den befragten Schülern und Studenten.