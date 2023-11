Gesundheit Telefonische Krankschreibung ist wohl ab nächster Woche möglich

29. November 2023 | Quelle: dpa

Durch die telefonische Krankschreibung sollen die Arztpraxen entlastet werden. Bild: imago images Bild:

Patienten sollen sich demnächst wieder telefonisch von ihrem Arzt krankschreiben lassen können. Der Bundesausschuss will am 7. Dezember über die Änderungen der Richtlinie entscheiden. Was sich genau ändern soll.