Gewinner und Verlierer der Krise So viel verdienen Beschäftigte in der Öl- und Gasindustrie

Was für Liqui Moly gilt, gilt für sämtliche Unternehmen, die mit Öl und Gas handeln. Nie standen sie so sehr im Fokus der Geopolitik. Nie haben sie so hohe Gewinne verzeichnet oder so drastische Verluste hinnehmen müssen. Denn während die größten Ölkonzerne der Welt wie Shell oder BP im zweiten Quartal des Jahres ihre bisherigen Rekordgewinne um mehrere Milliarden übertrafen, weil sie ihr Öl zu viel höheren Preisen loswurden, schlitterte so manches Gasunternehmen in die Krise, weil die Lieferungen aus Russland ausblieben. Der Düsseldorfer Gasimporteur Uniper musste erst im September vom Bund übernommen werden.