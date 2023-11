Gleicher Lohn für gleiche Arbeit „Viele Unternehmen wiegen sich in falscher Sicherheit“

Arbeitswissenschaftler arbeiten sich seit Jahren an der Frage ab, welche Effekte Transparenz bei den Gehältern hätte. Zu einem eindeutigen Ergebnis kommen sie nicht. In ihrer Arbeit, die in der Fachzeitschrift „Journal of Finance“ erschienen ist, konnten vier Wissenschaftler nachweisen, dass der Gender Pay Gap in Dänemark nach einer Gesetzesänderung, die Unternehmen zu mehr Transparenz zwingt, um zwei Prozentpunkte gesunken ist. „Und zwar in erster Linie durch eine Verlangsamung des Lohnanstiegs für männliche Arbeitnehmer“, wie die Forscher schreiben.