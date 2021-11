Glücksatlas 2021 Wen das Homeoffice glücklicher macht

Ebenso heterogen wie bei den Beschäftigten ist das Bild übrigens bei den Arbeitgebern. Das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) befragt derzeit jeden Monat 1500 bis 2000 Firmen zum betrieblichen Umgang mit der Pandemie. Demnach will jedes fünfte Unternehmen seine Angebote für mobiles Arbeiten weiter erhöhen, wohl auch als Instrument der Personalakquise in Zeiten des Fachkräftemangels. Allerdings gilt dies vor allem in größeren Betrieben ab 250 Mitarbeitern. Immerhin jedes zehnte Unternehmen will beim Homeoffice auf den Umfang der Vor-Corona-Zeit zurückkehren, sobald dies möglich ist.



