Großes Ranking Diese Arbeitgeber sind die beliebtesten bei Informatikern

Wer einen Abschluss in Informatik, Data Science oder Softwareentwicklung gemacht oder gar schon einige Jahre Berufserfahrung gesammelt hat, konnte sich in der Vergangenheit vor den Anfragen von Headhuntern kaum retten. ITler? Die braucht doch jeder! Aktuelle Zahlen des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung (Kofa) des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zeigen, dass im vergangenen Jahr so viele IT-Stellen offen waren wie noch nie im Beobachtungszeitraum, der 2010 begann: durchschnittlich 67.924.