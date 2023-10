Großes Ranking Hier wollen Young Professionals am liebsten arbeiten

„Es gibt aktuell wohl kaum ein Unternehmen, das so stark mit dem Chef verbunden ist, wie Tesla“, sagt David Falzon, der bei Universum das Geschäft in Deutschland verantwortet. „Wer an Tesla denkt, denkt häufig an Elon Musk und seine fragwürdigen Aktionen.“ Hinzu kommt: Tesla selbst sei lange eine Blackbox gewesen. Ein schillernder Name, ja. Mit innovativen Produkten, sicherlich. Aber sonst? „Jetzt folgt der Reality-Check. Kandidaten wissen inzwischen besser, was sie dort erwartet. Man weiß um die Arbeitsbedingungen, um die Belastung, um die Hierarchie“, sagt Falzon.