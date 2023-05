Hacker & Staaten austricksen So schützt man Computer und Handy auf der Dienstreise

Aber auch bei Dienstreisen innerhalb von Deutschland und Europa drohen Gefahren für die Datensicherheit. „Sie können keinem WLAN außer Ihrem eigenen trauen“, unterstreicht Selzer. „Wer garantiert denn, dass der vermeintliche Bahn-Hotspot wirklich vom Zug und nicht von einer gelangweilten Mitreisenden aufgespannt wurde, die mit ihrem Smartphone sehen will, was ihr Umfeld gerade treibt?“ Wer mit sensiblen Daten reist, muss ihm zufolge selbst bei USB-Ladebuchsen in Reisebussen, Zügen und Hotelzimmern Vorsicht walten lassen: „Sie wissen nicht, was sich hinter einer harmlos aussehenden Dose verbirgt.“