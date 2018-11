Headhunter-Ranking Deutschlands beste Personalberater 2018

Dank Xing und LinkedIn hatte Wolff die Gesuchten in knapp drei Wochen gefunden. „Damals waren die Berufe-Netzwerke neu, die klassischen Headhunter hatten sie für ihre Suchen noch nicht entdeckt“, sagt sie. Und weil sie so schnell so erfolgreich war, fiel sie dem Investor von Cavi auf, der für die nächsten Aufträge sorgte. Und damit auch für den Anfang ihrer eigenen Beratung D-Level. Acht Jahre später beschäftigt Wolff 13 Mitarbeiter und gehört in der Digitalszene längst zu den bekanntesten Adressen.