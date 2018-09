Historiker Hasso Spode „Alkohol schafft Vertrauen im Geschäftsleben“

Herr Spode, die Flasche Schnaps in der Schreibtischschublade gehörte in vielen Büros einmal zum Repertoire. Heute gilt ein solches Verhalten als pathologisch. Sind wir abstinenter geworden?

Abstinent sind wir zwar noch nicht, aber die Arbeitswelt hat sich in den vergangenen Jahrzehnten in der Tat drastisch ernüchtert. Als es nach dem Zweiten Weltkrieg wirtschaftlich bergauf ging, galten Alkohol und Tabak als die großen Sendboten der Freiheit und des Überflusses. Die Mittelschicht etablierte ab den Fünfzigern das Qualmen und Saufen in weiten Teilen Nachkriegsdeutschlands. Trinkmuster, die wir heute als krankhaft und gefährlich wahrnehmen, galten bis in die Achtziger hinein als völlig normal. Es herrschte eine geradezu fahrlässige Sorglosigkeit.