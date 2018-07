Hitzefrei Welche Rechte Arbeitnehmer bei Hitze im Büro haben

Den Deutschen kann man es beim Wetter nie Recht machen: Zu kalt, zu nass, zu windig, zu schwül, zu warm, zu genau richtig. Der Nörgelgrad hängt allerdings davon ab, was wir bei welchem Wetter tun müssen, beziehungsweise dürfen. 35 Grad im Italienurlaub sind super, 35 Grad an einem Arbeitstag eher weniger. Erst recht, wenn man im nicht oder schlecht klimatisierten Büro vor einem Computer sitzt. Da wächst auf einmal der Neid auf die Angestellten im kühlen Supermarkt und so mancher sehnt sich ins Kühlhaus der nächsten Metzgerei - unabhängig von den persönlichen Ernährungsgewohnheiten.