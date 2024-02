Hochbezahlte Junganwälte „Wer es bis zum Job in einer Großkanzlei bringt, ist härter als andere“

Der Reinigungstrupp, der sich immer morgens in aller Frühe die Räume der Düsseldorfer Großkanzlei vornahm, traute seinen Augen nicht. Da hatte doch tatsächlich eine junge Anwältin in ihrem Büro ein Feldbett aufgeschlagen und schlief. Sie arbeitete an einem großen Deal und wollte die drei Stunden Verhandlungspause fürs Schlafen nutzen und keine Zeit mit der Heimfahrt vergeuden. Der Unternehmenskauf war auf der Zielgeraden und sollte in den nächsten Stunden unterschriftsreif werden. Closing nennen Wirtschaftsanwälte diese heiße Phase, in der sie schon mal drei Tage nacheinander nur kurz nach Hause fahren, duschen und gerade mal zwei Stunden pro Nacht schlafen.