Hochschulranking Das sind die besten Unis für Informatiker

Wichtigste Lektion? Selbstständigkeit!



Vogler erinnert sich an ein äußerst anspruchsvolles Studium. In der Schule, erzählt er, war er immer einer der Besten. In der Uni habe er die Prüfungen dann gerade so geschafft. „Ich musste meine Einstellung zum Lernen überdenken“, sagt er. Aber im Grunde genommen war das die wohl wichtigste Erkenntnis aus seinem Studium: selbst erkennen, wo man noch etwas tun muss – und sich dann eben auch an die Arbeit machen. „Eigentlich wie im Berufsleben.“ Das KIT lässt seinen Studenten viel Freiraum: Es gibt kaum Anwesenheitspflichten. Wer den Nebenjob oder das Praktikum gerade für dringender hält, kann Prüfungen verschieben – oder sich ein Skript besorgen und es versuchen, ohne in der Vorlesung gesessen zu haben. Das selbstständige Denken sei das Wichtigste, was er aus seinem Studium mitgenommen hat, erzählt Vogler. „Ich bin gut darin, ein Problem zu erkennen – und von A bis Z zu lösen“, sagt der 30-Jährige.