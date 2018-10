Home-Office Fünf Tipps fürs Arbeiten im eigenen Heim

Die Farbe

Ein einfacher Weg zu mehr Effizienz im Home-Office ist die richtige Farbe an der Wand. Forscher der Hochschule für angewandte Kunst und Wissenschaft (HAWK) haben bereits 2016 in einer Studie herausgefunden, dass die richtige Farbwahl am Arbeitsplatz die Konzentration steigern kann. Dafür haben sie mehr als 3000 Probanden befragt. Demnach wirken sich Farben aus dem roten Spektrum besonders anregend aus – und sollten daher am besten in Konferenzräumen zum Einsatz kommen.