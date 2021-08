Homeoffice „Der Schreibtisch ist tot“

Eine Science-Fiction-Geschichte, in der die Menschheit sich regelmäßig in eine virtuelle Welt flüchtet.

So ähnlich werden wir das in Zukunft auch machen. Jüngst ging die Nachricht des so genannten Metaverse durch die Welt. Ich bin davon überzeugt, dass physische und virtuelle Arbeitsorte in fünf bis zehn Jahren gleichberechtigt sein werden. Dort kann jeder mit jedem zusammenarbeiten. Ich werde dann einen Teil meiner Zeit hier auf dem Hof verbringen und für den anderen Teil ziehe ich meine Virtual-Reality-Brille auf und bin regelmäßiger Gast in ein, zwei virtuellen Arbeitswelten.