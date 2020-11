Homeoffice „Die Stimme ist ein Machtinstrument“

Schließlich kommt es noch auf die Mimik an - am Bildschirm sowieso, aber auch am Telefon. „Wer sehr konzentriert ist, hat seine Mimik oft nicht im Griff,“ weiß Kempendorff-Hoene. „Das sieht dann leicht mürrisch aus. Mit einem Lächeln im Gesicht klingt die Stimme dagegen automatisch heller und freundlicher.“ Um sich daran zu erinnern, reicht es schon, sich ein Post-it mit einem Smiley an den Bildschirm zu kleben. Wer vielleicht Schwierigkeiten hat, sich auf Dauer allein in einem Raum Zuhörer vorzustellen, kann auch zu Fotos der Familie oder von Freunden sprechen.