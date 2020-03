Homeoffice Fünf Lehren aus dem Zen für gelassenes Arbeiten zu Hause

An keinem Tag in der Woche erleiden Menschen so viele Depressionsschübe wie am Sonntag. „Weil der keine Struktur hat“, sagt Steiner. Deshalb ist es wichtig, im Homeoffice den Tagesablauf zu planen. Steiner empfiehlt Rituale, etwa am Morgen in die Stille zu gehen. Er rät zu Bewegung, um ein gutes Körpergefühl zu bekommen, gerne draußen in Form von Joggen oder einem Spaziergang. Ein weiterer Tipp: Ein Tagebuch führen, in dem man Dinge notiert, für die man dankbar ist. „Rituale schaffen ein gutes Grundgefühl“, so Steiner. Das hilft auch all jenen, die in diesen Tagen weniger Feedback bekommen, obwohl sie sich nach Anerkennung sehnen.