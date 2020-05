Homeoffice So sehen Dax-Konzerne die Arbeitswelt nach Corona

Diese Angebote, auch das deuten bereits einige Unternehmen an, dürften in Zukunft aber wohl stärker genutzt werden. So lässt die Allianz wissen: „Die Krise wird eine Entwicklung hin zu einer stärkeren Digitalisierung und Virtualisierung der Arbeit weiter beschleunigen, und flexible Arbeitsmodelle werden wahrscheinlich zunehmen.“ Beim Versicherungsunternehmen sieht man das jedoch nicht durchweg positiv: „Der komplette Verzicht auf direkten Kontakt und den Umgang mit Kollegen am Arbeitsplatz hat den meisten – trotz Videocalls – zu schaffen gemacht.“ In dieser Hinsicht gehen die Ansichten zwischen den Konzernen jedoch weit auseinander. So teilt die Deutsche Telekom mit: „Festzuhalten bleibt aber, dass sich die Möglichkeit des digitalen Arbeitens in Krisenzeiten bewährt hat und die Rückmeldungen der Beschäftigten sehr positiv sind.“