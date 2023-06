Homeoffice, Viertagewoche und Work-Life-Balance Diese Grafiken zeigen, was den Deutschen ihre Arbeit wert ist

Je älter, desto größer die Verbundenheit zum Unternehmen – auch das ist ein Ergebnis der Studie. 43 Prozent der Befragten, die älter als 43 Jahre sind, planen, mindestens noch zehn Jahre in derselben Firma zu bleiben. In der Gen Z kann sich die Mehrheit dies nur für höchstens weitere vier Jahre vorstellen. Diese erhöhte Wechselbereitschaft der Jüngeren hat sich in vielen Studien zuvor gezeigt. Auch dass Frauen noch etwas früher ihren aktuellen Job loswerden möchten als Männer, zeigt sich in der Jobteaser-Erhebung zum wiederholten Male.