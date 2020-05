Homeoffice Wie Sie das Corona-Homeoffice von der Steuer absetzen können

Diese Regeln gelten auch für die Coronakrise. „Seit vielen Jahren stand die Frage im Raum, ob die Kosten für eine Arbeitsecke anteilig von der Steuer abgesetzt werden können“, betont VLH-Chef Strötzel – und verweist auf das klare Urteil des Großen Senats des Bundesfinanzhofs (veröffentlicht am 27. Januar 2016, Aktenzeichen GrS 1/14). „Die Kosten für eine Arbeitsecke dürfen nicht in der Steuererklärung eingetragen werden. Räume mit einer Arbeitsecke dienen erkennbar auch privaten Wohnzwecken.“ Gut möglich, dass Politiker all jenen, die derzeit am heimischen Küchentisch arbeiten, doch noch entgegenkommt. Die Steuergesetzgebung werde seit Jahrzehnten den Veränderungen in der Arbeitswelt angepasst, sagt Strötzel. Er würde es begrüßen, wenn nun auch eine Arbeitsecke steuerlich absetzbar wäre.