Hygieneregeln Virenangst schlägt Klimaschutz

Aus ökologischer Sicht schnitten Hochgeschwindigkeitstrockner, sogenannte Jetstreams, am besten ab. Sie sollten laut der Untersuchung allerdings nicht in sensiblen Bereichen wie Krankenhäusern eingesetzt werden. Greenpeace-Mann Santern empfiehlt elektrische Handtrockner, bei denen die warme Luft von oben kommt statt Modelle, bei denen die Hände in den Trockner gesteckt werden. „Solche Geräte bieten relativ viele Flächen, an denen sich Keime anhaften können“, sagt der Chemiker. Wasserhähne mit Infrarotsensoren oder Abschaltautomatik helfen beim langen Einseifen der Hände beim Wassersparen.