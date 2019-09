„I am doing Home Office“ Das sind die zehn häufigsten Fehler beim Business-Englisch

Wer in einem international agierenden Unternehmen arbeitet, wird nicht umhinkommen, sein Schulenglisch um zumindest die wichtigsten Business-Englisch-Wendungen zu erweitern. Die gute Nachricht ist: In der Regel braucht man fürs Geschäftsenglisch zwar einen gewissen unverzichtbaren Wortschatz, doch kennen wir diese Begriffe häufig sowieso schon – denn sie haben ohne deutsche Entsprechung bereits Einzug ins Geschäftsleben gehalten.



Gerade wegen der Ähnlichkeit beider Sprachen entstehen selbst bei fortgeschrittenen Englischkenntnissen allerlei lustig klingende Konstruktionen, die in der Regel leicht zu vermeiden sind. Sprachexperten der Online-Lernplattform Babbel haben die zehn häufigsten zusammengestellt: