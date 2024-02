Ifo-Chef „Wir brauchen stärkere Anreize, von Teilzeit in Vollzeit zu wechseln“

20. Februar 2024

Bild: dpa

Wer aus der Teilzeit in die Vollzeit wechsle, habe oft kaum mehr Geld in der Tasche, beklagt Ifo-Chef Clemens Fuest: „Von den 2000 Euro mehr brutto bleiben am Ende 32 Euro netto übrig.“