Ifo-Institut meldet Wegen Kurzarbeit? Starker Anstieg von Krankmeldungen

„Der erhöhte Krankenstand dürfte sich über einen Rückgang der geleisteten Arbeitsstunden auf die Konjunktur im zweiten Quartal 2020 auswirken“, fügt Wollmershäuser an. Unter der Annahme, dass der Krankenstand bei allen Arbeitnehmern ähnlich hoch ist und sich im Mai in einer ähnlichen Größenordnung wie im April bewegt, dürfte die saisonbereinigte Veränderungsrate des Arbeitsvolumens gegenüber dem Vorquartal nach Schätzungen des ifo Instituts um 0,8 Prozentpunkte niedriger ausfallen. „Während der Grippewelle im ersten Quartal 2018 lag der dämpfende Effekt auf die Arbeitsstunden mit minus 0,5 Prozentpunkten deutlich niedriger“, sagt Wollmershäuser.





Eine Krankmeldung kann im Fall von Kurzarbeit 100 Prozent statt nur 60 Prozent Lohn bedeuten. In manchen Branchen, wo Kurzarbeit droht, schnellt nun der Krankenstand erschreckend in die Höhe. Das wird in der Coronakrise zu einer enormen Zusatzbelastung für die Firmen.