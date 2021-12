Impfpflicht in den USA Neuer Job? Nur für Geimpfte

In Europa schrecken offenbar noch fast alle Unternehmen vor einer solchen expliziten Forderung zurück. Regionale Unterschiede gibt es aber auch hier. In Großbritannien fordern signifikant mehr Arbeitgeber (rund zehn mal so viele) von neuen Mitarbeitern einen Impfnachweis als auf dem Kontinent, etwa in Belgien, den Niederlanden oder Deutschland. In Italien ist es gar nur ein zehntel Promille. Das erklärt sich jedoch zum großen Teil aus den unterschiedlichen rechtlichen Rahmenbedingungen der Länder: In Italien ist der Zutritt zum Arbeitsplatz ohnehin nur mit dem so genannten Grünen Pass (2G, geimpft oder genesen) möglich, ein explizites Erwähnen der Impfung in Stellenanzeigen also überflüssig. In Deutschland und vielen anderen Ländern gilt immerhin 3G (geimpft, genesen, getestet) verpflichtend.



