Impfpflicht in der Pflege „Es besteht die Gefahr willkürlicher Entscheidungen“

Warum das?

Weil es noch keine Rechtsprechung zu all diesen Themen gibt. Es könnte also sein, dass ein Gesundheitsamt sagt: Dieser Arbeitgeber in meinem Zuständigkeitsbereich ist personell am Limit, wenn wir da auch noch für drei Leute Tätigkeitsverbot erteilen, kracht der Laden zusammen, also machen wir das erst mal nicht. Andere Gesundheitsämter könnten den gleichen Fall aber strenger auslegen. Und überhaupt stellt sich die Frage, ob die dünne Personaldecke eine Rolle spielen darf. Will man unter allen Umständen die Infektion vermeiden? Oder nimmt man ein Risiko in Kauf, bevor die Pflege zusammenbricht? All diese Entscheidungen sind angreifbar.