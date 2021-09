Impfverweigerer „Im Homeoffice sind Impfverweigerer in Quarantäne privilegiert“

Die Regelungen unterscheiden sich von Bundesland zu Bundesland. Was gilt für jemanden, der in Baden-Württemberg arbeitet, wo die Lohnfortzahlung abgeschafft wird, wenn der Firmensitz in Berlin ist, wo weiterhin die Lohnfortzahlung gilt?

Die gesetzliche Regelung gilt in allen Bundesländern gleich. Die Umsetzung, also die Anwendung des Gesetzes, ist aber den Ländern zugewiesen. Hier entscheidet also jede Landesregierung selbst, wie sie mit der Frage umgehen will. Bei Arbeitnehmern ist entscheidend, in welchem Bundesland ihr Arbeitsplatz tatsächlich liegt – es kommt nicht auf den Firmen- oder Konzernsitz an.