Inflation So hoch fallen die Gehaltserhöhungen jetzt aus

Eine gute Nachricht für Mitarbeiter, die bei spendablen Unternehmen arbeiten, die bereits die Gehälter angepasst haben: Die Mehrheit dieser Firmen plant, dass die jüngsten Maßnahmen mindestens bis 2023 gelten – wenn nicht sogar darüber hinaus. Gut jedes zehnte Unternehmen gab jedoch an, dass die jüngsten Gehaltserhöhungen nicht automatisch weitere Gehaltsschritte im kommenden Jahr nach sich ziehen. Eine Planung ist ohnehin schwierig: 91 Prozent der Unternehmen gehen davon aus, das Gehalt im Jahr zweimal anpassen zu müssen, sechs Prozent der Firmen gehen bereits von drei Anpassungen aus. Neben den reinen Gehaltserhöhungen passen die Unternehmen noch andere Modalitäten an. So stellen 43 Prozent der von WTW befragten Unternehmen Mitarbeiter aktuell direkt in höheren Gehaltsklassen ein – fast 30 Prozent der Unternehmen planen damit. Mehr als zwei Drittel der Firmen haben bereits die Vergütung aller Beschäftigten geprüft oder wollen das noch tun. Doch dass die Bemühungen der Unternehmen und die Wünsche der Mitarbeiter aktuell noch auseinanderklaffen, zeigte jüngst auch eine Befragung des Personaldienstleisters Randstad. Fast 30 Prozent der befragten Arbeitnehmer wünschen sich demnach eine Gehaltserhöhung um eine höhere Rate als sonst üblich. Einen solchen Schritt haben allerdings nur zehn Prozent der Firmen gewagt. 16 Prozent der Arbeitnehmer wünschen sich einen monatlichen Zuschuss zu den Lebenshaltungskosten. Nur acht Prozent der befragten Firmen zahlt einen.