Innere Kündigung: Wie Sie Ihre Karriere schützen

Sich um Mitarbeiter zu kümmern, rentiert sich – und die meisten CEOs wissen das. Wenn Sie sich überarbeitet, schlecht behandelt oder aufgrund schlechter Arbeitserfahrungen unproduktiv fühlen, sollten Sie sowohl Ihrem Vorgesetzten als auch sich selbst gegenüber ehrlich sein. Ihr Vorgesetzter wird wahrscheinlich danach bewertet, wie Sie sich einbringen und welche Leistungen Sie erzielen. Daher sind Ihr Feedback und Ihre Hinweise für das Management sowie das gesamte Unternehmen wichtig. Feedback zu geben kann herausfordernd sein und in manchen Umgebungen negative Folgen haben. Wenn Sie jedoch Ihren Vorgesetzten direkt ansprechen und mit Aussagen wie „Ich bin einfach zu beschäftigt“, „Wie sollte ich meine Zeit am besten priorisieren?“ oder „Ich habe einen Vorschlag, um unsere Arbeit zu erleichtern“ um Unterstützung bitten, werden diese wahrscheinlich aktiv zuhören. Und die meisten Unternehmen arbeiten hart daran, Feedback zu erleichtern. Die Mitarbeitererfahrung, oder Employee Experience (kurz EX), ist derzeit einer der größten Trends im Personalbereich. Unternehmen investieren Milliarden in Umfragetools und Feedback-Tools, um Mitarbeitern zu ermöglichen, ihre Meinung anonym zu äußern. Wenn Mitarbeiter sich dagegen entscheiden, entsprechende Tools zu nutzen, verpassen sie die Gelegenheit, dem Unternehmen zu zeigen, dass etwas geändert werden muss, und erhalten daher keine Hilfe.