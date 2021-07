Intelligenz Reden ist Silber, Unfug reden ist Gold

Wie begehrenswert charmante Flunkerer sein können, ist der Welt spätestens seit Frank Abagnale bekannt. Der Möchtegern-Pilot flog jahrelang in falschen Uniformen um die Welt, ergaunerte Millionen mit gefälschten Schecks und lebt dabei in Saus und Braus unter den Reichen und Schönen. Bevor er aufflog und hinter Gitter musste. Selbst im Abagnale-Film „Catch me if you can“ aber, in dem den Zuschauern von vorneherein bekannt ist, wer gut und wer böse ist, dauert es lange, bis sich die Sympathien der meisten Zuschauer endlich von Abagnale (Leonardo di Caprio) zum ihn verfolgenden FBI-Agenten (Tom Hanks) verschieben.