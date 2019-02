Interkulturelle Kompetenz, hohe Belastbarkeit „Soldat auf Zeit“ – eine heißbegehrte Fachkraft?

Die Bundeswehr selbst malt die Eignung ihrer Soldaten für den Arbeitsmarkt in den schönsten Farben: „Sie zeichnen sich insbesondere durch ein hohes Maß an Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein, (Selbst-)Disziplin, Teamfähigkeit und hohe Flexibilität aus“, heißt es bei der Personalverwaltung. „Im Rahmen von Auslandseinsätzen erwerben sie interkulturelle Kompetenz und belegen ihre hohe Belastbarkeit in Stresssituationen.“ Die Quintessenz: Wer in Afghanistan nicht verzweifelt, sollte für Amazon gut gerüstet sein.



Dienstzeitende-Geschäftsführer Geßner beschreibt die Situation etwas nüchterner: „Viele Unternehmen legen mehr Wert auf die Berufsausbildung als auf die Tatsache, dass jemand Soldat war.“ Das bestätigt die Bahn: „In der Regel bringen ehemalige Soldaten eine gute technische Ausbildung mit sowie eine große Portion Motivation“, sagt ein Sprecher. „Rund 100 ehemalige Soldaten starten durchschnittlich pro Jahr bei der Deutschen Bahn, und wir freuen uns, wenn es noch mehr werden.“