IW-Studie Und Geisteswissenschaften lohnen sich doch für die Karriere

Die Veränderungen durch die Digitalisierung in Unternehmen ist für Geisteswissenschaftler ein Vorteil: Weil Maschinen einen Großteil der technischen und rechnerischen Aufgaben übernehmen, geht man davon aus, dass in Zukunft Kommunikation, Kooperation und andere Soft Skills an Bedeutung zunehmen werden. Genau diese Fähigkeiten zeichnen aber unter anderem Geisteswissenschaftler aus. Zwei Drittel der Unternehmen wollen in Zukunft verstärkt Mitarbeiter rekrutieren, die sich schnell in neue Themen einarbeiten können. Echter Fachkräftemangel herrscht hingegen weiterhin vor allem in MINT-Branchen. Wer sich als Geisteswissenschaftler bereits im Studium auch digitales Wissen und Fertigkeiten aneignet, wird auf dem Arbeitsmarkt der Zukunft wohl sehr gefragt sein.