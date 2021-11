Jobs im Mittelstand Was kleine Arbeitgeber besser können als die Großen

„Viele Studenten übersehen anscheinend, dass die Aufstiegsmöglichkeiten bei Mittelständlern viel größer sein können als in Konzernen“, sagt Tina Smetana von Universum. Flache Hierarchien und die kleinere Mannschaft führen häufig dazu, dass Einsteiger schnell mehr Verantwortung übernehmen. Das wiederum führe zu mehr Gehalt. „Im Konzern mehr Lohn zu verhandeln, ist wegen der Unternehmensstrukturen, der Gehaltsspannen oder der Kollektivverträge oft gar nicht so einfach.“ Die Expertin empfiehlt deshalb den Mittelständlern, diese Vorteile noch stärker herauszustellen, um auch potenzielle Mitarbeiter zu begeistern, die erst mal an eine Konzernkarriere denken. Bei bestimmten sehr gefragten Berufsgruppen könne es sogar ein Vorteil sein, das Gehalt von Beginn an zu kommunizieren.