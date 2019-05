Jobwechsel „Man kann nicht beides haben: bleiben und gehen“

Was ist mit demjenigen, der eine Wechselchance hat, alle Möglichkeiten durchspielt und dann doch zurückschreckt und die Qualitäten seiner gegenwärtigen Misere entdeckt?

Der ist von Ängstlichkeit getrieben. Das Herz sinkt ihm im letzten Moment in die Hose. Das hat viel mit „Charakter“ zu tun: Entscheidungen zu treffen und für Entscheidungen einzustehen, ist etwas, was geübt werden muss, von früher Kindheit an. Menschen, die nicht gut entscheiden können, sind häufig Menschen, denen die Eltern das Entscheiden abgenommen haben…