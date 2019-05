Jobwechsel „Man kann nicht beides haben: bleiben und gehen“

Gehört auch der chronische Aufschieber zu dieser Spezies?

Nicht unbedingt, Aufschieber sind eher selten zwanghaft. Aber grundsätzlich gilt: Jedes Aufschieben schwächt mich in der Fähigkeit, eine Handlung entschlossen zu dem Zeitpunkt durchzuführen, wo sie eigentlich durchgeführt werden muss. Das ist im Alltag zunächst nicht weiter schlimm. Aber je öfter ich etwas aufschiebe, desto schwieriger wird es zu sagen: So, das muss jetzt gemacht werden, und es wird dann auch gemacht. Die Prokrastination oder „Aufschieberitis“ ist freilich etwas anderes als der Handlungsaufschub, der einer Entscheidung vorausgeht. Denn in diesem vorübergehenden Aufschub liegt gerade der Spielraum der Freiheit, und hier spielt die Imagination eine große Rolle. Also die Möglichkeit, sich verschiedene Optionen vorzustellen und sie vor der Entscheidung durchzuspielen. Der Psychologe Hans Thomae spricht in diesem Zusammenhang von „Vorahmung“: Ich bewege mich seelisch und auch im körperlichen Erleben in eine Handlungsmöglichkeit hinein, zum Beispiel in einen Jobwechsel, und spüre voraus, wie das sein wird.