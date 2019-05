Jobwechsel „Man kann nicht beides haben: bleiben und gehen“

Weil wir eher auf das schauen, was wir verlieren, als auf das, was wir gewinnen können?

Das ist ein wichtiger Punkt: Die Verlustaversion ist häufig größer als die Gewinnerwartung; die negativen Gefühle hemmen uns stärker als die positiven uns anziehen. Hinzu kommt die Vagheit der Perspektiven, bei der es oft bleibt, wenn man sich eigentlich eine Veränderung wünscht. Es ist ein Kennzeichen für viele verschobene und nicht getroffene Entscheidungen, dass die Wünsche im Ungefähren gelassen werden. Dass man gar nicht so genau hinschauen möchte, was man erreichen könnte. Warum? Weil die Angst schon in dem Moment auftreten würde, wo man sich die Alternativen wirklich klar machte. Schon diese Vagheit ist also eine Vermeidung, eine Art Eskapismus.



Worin bestehen nun die Hemmungen, die dazu führen, dass ich bei einer konkreten Möglichkeit nicht zugreife, obwohl ich doch dachte: Eigentlich habe ich mir das immer gewünscht?

Da werden Ängste wach, die einem gar nicht bewusst waren zu dem Zeitpunkt, da man sich alles nur in der bloßen Wunschform vorgestellt hat. Plötzlich treten die ganzen Konsequenzen zutage, die man vorher in seinen Phantasien wegdenken konnte. Und es werden Aspekte an einer Option erkennbar, vor denen man dann doch zurückschreckt.