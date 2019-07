Jochen Schweizer „Mein Büro ist die Welt“

Der Mann, der das Bungee-Jumping einst in Deutschland populär machte, führt die Kandidaten in seiner Sendung an Orte, die ihn selbst geprägt haben. Etwa nach Kenia.



Vor ein paar Jahren ist Schweizer mit seinen Söhnen, einer von ihnen Helikopterpilot von Beruf, über das afrikanische Land geflogen. An der Grenze zum Sudan haben sie ein eindrucksvolles Natur-Kunstwerk entdeckt: „schwarze Lava-Landschaften, wo sich Wasser in den Kratern sammelt. Algen färben es in das intensivste Grün, das ich jemals gesehen habe.“ Der Unternehmer schwärmt immer noch davon: „Wenn es diese Landschaft nicht gäbe, müsste man sie im Rausch erfinden.“