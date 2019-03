Jürgen Höller: „Ich bin froh, dass ich im Knast war“

Und das soll helfen?

Natürlich. Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Vor 18 Jahren stand ich auf dem Höhepunkt meiner Karriere. Ich habe die Olympiahalle in München gefüllt und am nächsten Tag die Dortmund-Arena. Ich war in jeder Talkshow zu Gast. Als ich dann auch noch Mentaltrainer von Bayer Leverkusen wurde und ihnen zum Erfolg verhalf, ging der Hype so richtig los. Ich wollte mein Weiterbildungsunternehmen für 550 Millionen D-Mark an die Börse bringen. Ich bin völlig abgehoben und scheiterte.



Sie wurden wegen Untreue und vorsätzlichem Bankrott zu drei Jahren Haft verurteilt.

Genau. Und ich bin froh, dass ich im Knast war. Dort konnte ich mich prüfen, habe meine Techniken angewandt und gesehen, wie sie mir aus dieser Krise geholfen haben. Jetzt kann ich sagen: Schaut her, ich habe es wieder geschafft. Und ihr könnt das auch schaffen.