Kampf gegen steigende Preise So will es dieser Bäcker durch die Krise schaffen

Auch wenn vor allem nachts gebacken wird, nutzt der Unternehmer den Strom zum Großteil selbst: „Wir laden unsere Lieferwagen damit tagsüber auf.“ Diese fahren ausschließlich elektrisch. Immerhin: Spritkosten gespart. Schüren betreibt zudem am Autobahnkreuz Hilden in der Nähe von Düsseldorf einen der größten Ladeparks für E-Autos in Europa. Im Sommer kann der Bäcker mit der Fotovoltaikanlage etwa 30 Prozent seines Strombedarfs decken. Im Winter sinkt der Anteil jedoch auf zehn Prozent – und auch das nur an sonnigen Tagen. Zwar sei sein Betrieb in einer besseren Ausgangslage als andere – die explodierenden Energie- und Rohstoffpreise sowie die Zurückhaltung bei seinen Kunden machen aber auch ihm zu schaffen.