Karriere-Ausblick 2022 Welche Branchen die besten Job-Chancen bieten

Der Trend zum Homeoffice und digitalem Vertrieb wird auch 2022 die Branche weiter beflügeln. Insgesamt werden alternative, digitale Geschäftsmodelle in allen Branchen weiter an Bedeutung gewinnen und so die Nachfrage entsprechender Lösungen und Dienstleistungen steigern. Die Cloud-Technologien sind der Treiber für die digitale Transformation, die derzeit in allen Industriezweigen Einzug hält. Damit verbunden werden Themen wie Big-Data-Management und Cybersecurity einen führenden Platz einnehmen sowie Business-Software-Bereich ERP für eine hohe Beschäftigung in diesem Bereich sorgen.