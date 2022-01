Karriere-Ausblick 2022 Welche Branchen die besten Job-Chancen bieten

Der Digitalisierungsgrad im Handel wird sich 2022 weiter erhöhen. Hatte sich das Konsumverhalten der Verbraucher in den vergangen Jahren bereits zunehmend verändert, so hat die Pandemie auf diesen Trend noch mal wie ein Booster gewirkt. Wegen dieser Entwicklung stehen der Einzelhandel, Städte und Kommunen vor großen Herausforderungen. Zwar verbinden Verbraucher mit dem Handel in den Innenstädten, in den Quartieren und Malls Lebensqualität, Wohnortattraktivität und Heimatgefühl und haben grundsätzlich ein ausgeprägtes Interesse daran, Innenstädte als Orte der Begegnung und des gesellschaftlichen Austauschs zu erhalten.

Sowohl der Einzelhandel als auch der Geschäftskundenbereich müssen Online- und Offline-Business so integrieren, dass die Kundenzufriedenheit hoch ist, gleichzeitig aber die Kosten gering bleiben, so dass nicht nur der Umsatz, sondern auch der Gewinn steigt.