Karriere Die neun größten Fallen der Weiterbildung

1. Fehler: Hauptsache Weiterbildung

Im Dschungel der Seminarangebote ist es schwierig, die passende Weiterbildung zu finden. Einfach das Gleiche zu belegen wie der Kollege im Büro nebenan ist nicht unbedingt der richtige Weg. „Wer sich weiterbilden möchte, sollte sich zuerst einmal über die eigenen (Zukunfts-)Wünsche klar werden“, sagt Mechthild Teupen, Geschäftsführerin der Industrie- und Handelskammer zu Düsseldorf. Was kann ich? Was möchte ich können? In welchem Job möchte ich bald arbeiten? Was möchte ich verdienen? Was möchte ich gar nicht? „Wer diese Dinge weiß, kann leichter die passende Weiterbildung finden“, erklärt sie.