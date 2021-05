Karriere fördern Wie Hobbys auch im Beruf nützlich sein können

Herausgefunden hat das Ciara Kelly. Sie lehrt an der Management-Schule der britischen Sheffield Universität Arbeitspsychologie und hat gemeinsam mit Kollegen der französischen ESSEC Business School und der Loughborough Universität den Zusammenhang zwischen Hobbys und Karriere untersucht. Dazu rekrutierten die Forscher Studienteilnehmer mit ganz unterschiedlichen Interessen. Sie gingen unter anderem in die Kletterhalle und zur Chorprobe, durchforsteten Online-Foren zu Brettspielen und besuchten Zirkus-Workshops. Am Ende hatten sie 280 Personen auf ihrer Liste, die sie über sieben Monate befragten. 128 von ihnen beantworteten die Fragen regelmäßig und konnten so abschließend in die Untersuchung aufgenommen werden.