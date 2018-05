Aufwand und Risiken lassen sich dabei in vielen Fällen kalkulieren. Ist erst einmal klar, wohin die Reise gehen soll, erscheinen mit einem Mal auch die Gefahren beherrschbarer, so die Erfahrung von Kerstin Gernig in ihrer Beratungstätigkeit. „Große Veränderungen fühlen sich häufig an wie ein Ort auf der anderen Seite eines Abgrunds. Die Risiken erscheinen extrem groß im Verhältnis zu den Chancen. Doch je konkreter die Umsetzungsstrategie wird, desto stabiler wird auch die Brücke zur anderen Seite. Durch konkretes Durchspielen dessen, was auf dem Weg passieren kann, kann man ein zusätzliches Sicherheitsnetz aufspannen“, sagt Gernig. „Der Mut wächst mit jeder bestandenen Herausforderung.“