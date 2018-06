Bei dem Mann aus Pforzheim wäre der Appell an die Fürsorgepflicht der Firma womöglich das allerletzte Schlupfloch gewesen. Ansonsten sei der Fall durch, urteilt der Anwalt, der selbst nicht an dem Verfahren beteiligt war. „Das ist ganz bitter“, meint er. In erster Instanz argumentierte das Arbeitsgericht Pforzheim, dem Mitarbeiter hätte klar sein müssen, dass er nicht weiter bei seiner alten Firma beschäftigt sein würde - im Rahmenvertrag mit der Konzernmuttergesellschaft sei nämlich eine „Wiedereinstellung“ bis 2001 zugesichert worden. Ohne Beendigung des Vertrags keine Wiedereinstellung – so die Logik.