Wer Risiken eingeht, vergrößert seine Komfortzone

Wer in seinem Wohlfühlzustand verharrt, sich nicht fordert und Neues wagt, wird niemals etwas erreichen, argumentieren die einen. „Ständige Überforderung, sich also permanent außerhalb der eigenen Komfortzone zu bewegen, führt zu Erstarrung oder Panik. In einem solchen geistig-seelischen Zustand lernen wir gar nichts“, warnt dagegen der Psychologe Nico Rose in einem Gastbeitrag für die WirtschaftsWoche. Er stempelt den Leitsatz „Das Leben beginnt jenseits deiner Komfortzone“ dann auch gleich als „Motivations-Bullshit“ ab.