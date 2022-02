Karrierefaktor Intelligenz Nicht jeder, der sich intelligent findet, ist es auch

Was kann man tun, wenn man selbst denkt, man ist hochbegabt?

Die halbe Miete ist, das einmal mit einem zuverlässigen Test abklären zu lassen. Dann weiß man immerhin Bescheid, ob man die theoretischen Voraussetzungen für besondere Leistungen mitbringt. Um dann im Job gut klarzukommen, kann es auch helfen, andere nur wohldosiert den eigenen Vorsprung spüren zu lassen. Wenn Sie Ihrem Chef ständig sagen, was er alles falsch macht, und dabei recht behalten, kann das ganz schön nervig sein.



