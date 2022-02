Karrierefaktor Intelligenz Nicht jeder, der sich intelligent findet, ist es auch

Intelligenz macht also erfolgreich?

Intelligenz ist das am besten erforschte und belastbarste Konstrukt in der Psychologie um beruflichen Erfolg vorherzusagen. Also grundsätzlich: Ja. Ich erlebe bisweilen, dass Menschen aufgrund ihrer kognitiven Limitierung nicht mit ihrer Karriere vorankommen. Man kann sich halt dumm stellen, das Gegenteil ist schwieriger.



In der Personalauswahl wird der Intelligenzquotient dennoch selten erfasst.

Da klafft eine große Lücke zwischen wissenschaftlichem Erkenntnisstand und der Praxis in den Personalbereichen. Dass man hierzulande mal einen IQ-Test machen müsste, um einen Job zu bekommen, ist eine Seltenheit. Die Wahrscheinlichkeit, dass man als 50-jähriger Beschäftigter aus beruflichen Gründen in den USA einen IQ-Test absolvieren muss, liegt bei 50 Prozent. In Deutschland bei weniger als einem Prozent. Dadurch entstehen Milliardenverluste.