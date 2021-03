Seit unserer Schulzeit haben wir es uns angewöhnt, die meiste Energie auf den Anfang eines Satzes zu legen. Und so lesen wir den Satz „Ich gehe ins Büro“ noch so, wie wir damals gelesen haben „Ich gehe auf den Spielplatz“. Der Satz beginnt voller Kraft oben und verliert Richtung Ende unten an Fahrt, wie ein Spielzeugauto, dass wir am Kofferraum anstoßen und das dann langsam kraftlos ausrollt.